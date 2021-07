Crédito Tributario por Hijos: millones de familias continúan esperando el depósito

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La primera ronda de pagos del crédito fiscal por hijos fue enviada por el Servicio de Rentas Internas (IRS) el 15 de julio y la mayoría de las familias han recibido el crédito.

El ISR ha enviado unos 35 millones de pagos, en total unos $15,000 millones de dólares y casi 9 de cada 10 pagos han sido depositados de manera directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Si aún no has recibido el tuyo debes consultar la guía que hemos preparado:

¿Qué hacer si no he recibido el depósito del crédito fiscal por hijos?

Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que tienes derecho a recibir el crédito fiscal por hijos a través de la herramienta del IRS.

Si no presentantes tus impuestos en 2020 o 2019 entonces tendrás que usar este enlace al portal del IRS. Puedes llenar el formulario con tus datos para asegurarte de que tus pagos comienzan.

El IRS también ha puesto en funcionamiento una página de preguntas frecuentes en su sitio web que podrás revisar.

Si tienes derecho al crédito y has presentado tus impuestos durante los dos últimos años, pero aún no has recibido el dinero, utiliza estas herramientas para comprobar en dónde está tu dinero:

Comprueba el portal de impuestos sobre la los hijos del IRS, puedes verificar la fecha en que el IRS envió tu pago tanto para los pagos en línea como por correo;

Comprueba tu cuenta bancaria: puede parecer obvio, pero podría valer la pena comprobarlo de nuevo. Aparecerá en tu cuenta bancaria bajo el nombre de IRS TREAS 310 que aparecerá cinco días después de la fecha prevista de ingreso. Podrás rastrear el destino de tu dinero ante el IRS.

que aparecerá cinco días después de la fecha prevista de ingreso. Podrás rastrear el destino de tu dinero ante el IRS. Para el correo nacional puede presentar un rastreo cuatro semanas después de la fecha prevista de llegada al utilizar el formulario del IRS.

Relacionado: Las familias recibirán la mitad del Crédito Fiscal por Hijos en 2021, el resto después de presentar impuestos en 2022

Desde el 15 de julio las familias que son elegibles han empezado a recibir el primer pago de su crédito. Por cada hijo menor de seis años, los que cumplan los requisitos recibirán $300 dólares al mes y por los niños de entre seis y diecisiete años se enviarán $250 dólares.

No hay límite en el número de hijos de una familia que reúna los requisitos y a no ser que hayas optado por no recibirlo, el pago es automático, a menos que formes parte del grupo que no ha declarado impuestos.

Te podrá interesar: