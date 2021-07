Crédito tributario por hijos: a quién en el IRS debes consultar si tienes problemas con tu pago

Más de 35 millones de pagos han sido enviados durante la primera ronda de distribución del crédito fiscal por hijos que supone un impulso para los ingresos de las familias de todo el país.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) ha mencionado que el 86% de las personas recibieron el dinero a través de una transferencia bancaria, pero aún 1 de cada 6 personas continúa esperando los cheques por correo.

Por lo que si eres una de estas personas, es posible que tengas preguntas sobre cuándo llegará tu dinero y cómo encontrar la manera de acceder a más información del IRS.

Hasta el momento el IRS no acepta llamadas telefónicas para obtener información sobre el crédito fiscal por hijos, sin embargo, existe un enlace del IRS que te enviará al portal de Crédito Fiscal por Hijos, donde podrás acceder a toda tu información y modificarla. También encontrarás cuándo fue enviado el dinero del crédito fiscal para que puedas calcular cuánto dinero podría llegarte.

Share information about the advance #ChildTaxCredit to help eligible families who are not required to file taxes register now to get monthly payments. See #IRS resources at https://t.co/2G6i7dXm0z

*Thanks Logan for helping us spread the word!* pic.twitter.com/EyvvL1z5Pr

— IRSnews (@IRSnews) July 23, 2021