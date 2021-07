Alerta del IRS: estafadores intentan robar tu cheque de estímulo y los pagos del crédito tributario por hijos

Han pasado 12 días desde que el Servicio de Rentas Internas (IRS) envió la primer ronda del pagos del crédito tributario por hijos, a más de 35 millones de familias que recibieron los pagos, sin embargo, la cantidad de distribución de dinero es tan grande que se ha abierto un mercado para los estafadores que buscan robarte el dinero que te corresponde y extorsionarte.

El IRS ha lanzado una alerta a los contribuyentes para que estes alerta ante cualquier señal que parezca sospechosa y denunciar cualquier tipo de abuso ya que los ciberdelincuentes están aprovechando cualquier oportunidad para tratar de estafarte.

Dentro de las recomendaciones que el IRS ha emitido, es importante que recuerdes que la oficina federal nunca contacta a los contribuyentes por el correo electrónico, a través de un mensaje de texto o por redes sociales para solicitarle información personal para pedirte datos, tarjetas de regalo o que realices una transferencia bancaria o a través de criptomonedas.

The #IRS Identity Theft Central gives taxpayers, #taxpros and businesses information on how to report identity theft and how to protect themselves against scams. Visit https://t.co/U0OmfJvJY8 #TaxSecurity pic.twitter.com/gxxWHkrrKp

— IRSnews (@IRSnews) July 22, 2021