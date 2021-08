Hombre arrestado por asesinar a ex compañera de trabajo en casa de retiro de Burbank

Un sospechoso del asesinato de una trabajadora de una casa de retiro de la ciudad de Burbank comparecerá este martes ante un tribunal.

Paul Lawrence Dunbar Haney IV, de 27 años, fue arrestado bajo sospecha del apuñalamiento de una trabajadora en Burbank Retirement Villa West, en 1911 Grismer Ave., cerca de North Glenoaks Boulevard.

UPDATED: Woman Employee Murdered at Burbank Retirement Center on Grismer — Police have identified the suspect now being held without bail (Updated July 30 at 5:30 pm)https://t.co/C6bGyBctBB pic.twitter.com/cJiTTV8ubA

— myBurbank News (@myBurbankNEWS) July 31, 2021