¿Tom Holland se despide de Spider-Man? Ya tiene reemplazo para siguiente proyecto de MCU

A pesar del éxito inminente que Tom Holland ha tenido por su interpretación del aclamado personaje de “Spider-Man”, Marvel hizo oficial que el actor será reemplazado en un futuro proyecto y “No Way Home” podría ser su última cinta en el MCU. ¿Cuál es la razón? Aquí te lo contamos.

Desde que Holland se puso el traje de “Spider-Man” por primera vez, regaló a los fanáticos una nueva versión del personaje que terminó por robarse el corazón de millones. Y aunque se convirtió en uno de los intérpretes favoritos de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, su salida está muy cerca.

Hace tan solo unos días, Marvel anunció que la serie animada What If…?, misma que solo estará disponible a través de Disney+, no contará con el actor de origen británico para dar voz a Peter Parker.

Esta noticia encendió las alarmas entre los fans del histrión, pues dentro de la animación participan actores como: Benedict Cumberbatch, Hayley Atwell, Don Cheadle, Natalie Portman, Samuel L. Jackson y Sebastian Stan, por mencionar algunos.

Sin embargo, esto no se trata de una salida “inesperada” sino contractual. Recordemos que el acuerdo entre Sony y Marvel llega a su fin después de “Spider-Man: No Way Home”, ya que Tom Holland firmó sola para tres películas y ningún otro proyecto en el que deba usar el traje del superhéroe.

Aunque la noticia no ha sido bien recibida por los fans del famoso, todo apunta a que para él supone una oportunidad de pasar tiempo con su familia y amigos en su natal Londres. En una entrevista reciente, el actor de 25 años comentó que “Es la primera vez desde que firmé con Spider-Man que no tengo contrato con nadie, podré ir a esquiar, que es algo que no me dejaban hacer ya que es un deporte peligroso”.

“Me iré a casa y veré hacia dónde me lleva el viento”, concluyó.

