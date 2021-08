El masivo incendio Dixie se convierte en el octavo más grande en la historia de California

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El incendio Dixie en California creció a 278,727 acres (más de 435 millas cuadradas) en los condado de Butte y Plumas el miércoles, colocándose como el octavo entre los 10 incendios forestales más grandes de la historia registrados en el estado, según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire) .

Cal Fire informó de un “comportamiento de fuego extremo” en los condados de Butte y Plumas con una advertencia meteorológica de incendio de Bandera Roja vigente desde el miércoles por la tarde hasta el jueves por la noche.

“Durante las próximas 24 horas, el perímetro del incendio será monitoreado de cerca, ya que las condiciones de incendio de alto riesgo desafían las líneas de fuego”, dijo la agencia.

El incendio creció 20,000 acres en 24 horas, lo que lo convirtió en el octavo incendio más grande de California, ubicado entre el Cedar Fire de 273,246 acres en 2003 y el Thomas Fire de 2017, que quemó 281,893 acres.

#DixieFire Incident PM Update 08/04/2021 English and Spanish Actualizacion Delincendio Dixie Fecha: 08/04/2021 Hora: 7:00 p.m. Click here for the most recent updates of evacuation maps and an email sign up list for fire information: https://t.co/gjfsmJh5ac pic.twitter.com/t1T0Xig63J — CAL FIRE Butte Unit/Butte County Fire Department (@CALFIRE_ButteCo) August 5, 2021

El incendio estaba contenido en un 35% el miércoles por la noche, según el reporte de Cal Fire.

Al menos 67 estructuras han sido destruidas y más de 12,000 están amenazadas, según el último informe del incidente.

Engine companies in Greenville working to save structures where they can. Plumas Bank appeared to be ok til they breached the door. Unfathomable destruction caused by the #DixieFire pic.twitter.com/TW5XcD6kJU — SoCalFirePhoto (@SoCalFirePhoto) August 5, 2021

Las órdenes de evacuación obligatorias para el incendio Dixie se han actualizado para incluir áreas cerca de la pequeña comunidad de Greenville y el lago Almanor, una popular zona turística.

El incendio amenaza a Greenville y Chester

El miércoles por la tarde, el fuego comenzó a apuntar a localidades de la zona del lago Almanor.

La totalidad de la ciudad de Chester, la península del lago Almanor y todo el lado noreste de Indian Valley están ahora bajo órdenes de evacuación.

La Oficina del Sheriff del condado de Plumas a emitir una advertencia a los residentes de la ciudad de Chester diciendo que deb’ian evacuarla inmediatamente.

Desde Greenville se reporta que el incendio ha destruido viviendas y otras estructuras en esa comunidad:

We just entered Greenville on Hwy 89 This video was taken from Bidwell & Ann St. I’m so sorry for the town of Greenville. #DixieFire pic.twitter.com/vtAiYpy1Dl — SoCalFirePhoto (@SoCalFirePhoto) August 5, 2021

Las zonas de evacuación han cambiado con nuevas áreas obligatorias en Plumas, Lassen y el condado de Tehama.

Los residentes en las áreas de advertencia de evacuación deben estar alertas a las condiciones y estar preparados. Se ha abierto un centro de evacuación en Lassen Community College 478-200, CA-139, Susanville, California 95130.

El incendio ha exhibido un comportamiento crítico de expansión durante todo el día del miércoles cuando entró en vigencia la advertencia de bandera roja.

Las condiciones cálidas y secas han creado importantes manchas de intensidad en el incendio, dijeron los funcionarios de Cal Fire, y los patrones de viento erráticos han creado enormes nubes de pirocúmulos sobre la parte noroeste del incendio.

El incendio Dixie se desató el 13 de julio al norte de Cresta Dam, que no está lejos de donde el incendio Camp al noreste de Paradise cobró la vida de más de 80 personas en 2018.

El incendio ya había arrasado más de una docena de casas y otras estructuras cuando se combinó con el Fly Fire y arrasó la pequeña comunidad de Indian Falls a fines de julio.

Las condiciones que refuerzan el incendio Dixie y otros incendios forestales en California son parte de una tendencia regional más amplia. Gran parte del Oeste ha experimentado un calor y una sequía extremos debido al cambio climático, que seca la vegetación y crea condiciones para que arda como si fuera explosiva.

En lo que va del año, 96 grandes incendios han quemado 1,883,541 acres en 14 estados, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos.