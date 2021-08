Ordenan más evacuaciones en California porque el incendio Dixie se reforzó explosivamente

El incendio masivo Dixie en California recobró fuerza el martes, lo que provocó que las autoridadess emitieran nuevas órdenes de evacuación y pusieran fin a un período de relativa calma.

Y con el pronóstico de condiciones cálidas y secas para el martes, los funcionarios no esperan que el crecimiento de este masivo fuego se desacelere todavía.

El incendio que afecta los condados de Butte y Plumas en el norte de California ha estado activo por 20 días, aumentó en alrededor de 4,500 acres entre el lunes y el martes y se extiende a 254,466, acres (397 millas cuadradas) y está contenido al 35%, según el reporte del Sistema de Información de Incidentes (Inciweb).

“Los bomberos trabajaron toda la noche para proteger las estructuras en el área de Greenville después del crecimiento explosivo del fuego experimentado durante la tarde de ayer”, escribió Cal Fire en una actualización del incidente del martes por la mañana. “Hoy, se esperan condiciones secas, calurosas y ventosas y el pronóstico indica el regreso del comportamiento activo del fuego”.

Más de 5,100 bomberos están luchando contra el incendio, que se encendió el 14 de julio sobre la presa Cresta en Feather River Canyon, en la cicatriz del mortal incendio de Camp Creek en 2018. Las cuadrillas están combatiendo el incendio en dos zonas: al este, que es administrado por el Servicio Forestal de Estados Unidos, y al oeste, que es administrado por Cal Fire.

#DixieFire (Plumas-Butte Co) – Some more images submitted from @bclemms: this is of the St Bernard Lodge on Hwy 36 looking south (44801 Hwy 36 E) within the past few minutes. Fire hasn't crossed yet but it isn't far away – various other reports: within 1/4-3/4 mile. pic.twitter.com/KlRDFIRWkE

— CA Fire Scanner (@CAFireScanner) August 4, 2021