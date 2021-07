Los bomberos de California detienen un gran incendio cerca de Paradise, la ciudad incendiada en 2018

Los bomberos de California obtuvieron una victoria poco común para esta temporada cuando lograron que el incendio forestal más grande del estado se mantuviera dentro del perímetro que construyeron.

El incendio Dixie, que arde al noreste de la ciudad de Paradise que fue destruida en gran parte por otro incendio en 2018, estaba quemando casi 241,000 acres, o unas 375 millas cuadradas, el sábado por la mañana y solo estaba contenido en un 24 % según Cal Fire, la agencia estatal de incendios forestales.

Al menos 42 estructuras importantes ya fueron destruidas tras el incendio, según Cal Fire. Más de 20 estructuras menores también se incendiaron.

Es probable que esos números aumenten porque los equipos de evaluación de daños no han podido ingresar a muchas áreas donde la amenaza de incendio aún es demasiado alta para enviar tripulaciones, dijo el Capitán Mitch Matlow, portavoz del equipo de múltiples agencias que maneja el incendio.

El incendio forestal más grande de California en lo que va del año se extendió el viernes, pero fue porque las llamas estaban avanzando a islas de vegetación sin quemar dentro de un perímetro construido por los bomberos, informó The Associated Press.

El incendio Dixie es ahora el undécimo incendio forestal más grande del estado en la historia registrada después de crecer aproximadamente 20,000 acres en aproximadamente 24 horas.

El fuego saltó desde el puesto número 13 durante la noche del jueves.

