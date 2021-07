Nueva ola de calor dificulta el control de los grandes incendios en California

SAN FRANCISCO – Una nueva ola de calor ha añadido presión desde este miércoles a las tareas de prevención y lucha contra los incendios en California, donde decenas de grandes incendios permanecen activos en un verano que está registrando temperaturas de récord.

Ante la previsión de que el calor se dispare durante las próximas horas, el Operador del Sistema Independiente de California, el ente responsable de coordinar y supervisar la red eléctrica, emitió una Alerta Flex para que los consumidores reduzcan al máximo el uso de energía.

A #FlexAlert is in effect for today, July 28, from 4 p.m. to 9 p.m. Learn more: https://t.co/Ra654tMjOH pic.twitter.com/ElDCFp1RMm

— Flex Alert (@flexalert) July 28, 2021