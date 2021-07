Persiste la ola de calor en California y emiten una “Alerta Flex” pidiendo conservar energía

La ola de calor no cede en California.

Desde el domingo, el Operador del Sistema Independiente de California, que administra la red eléctrica en la entidad, emitió una nueva Alerta Flex en todo el estado, además de solicitar a los residentes a conservar la energía para evitar cortes en el suministro.

En un comunicado, el operador señaló que entre las 4:00 y 9:00 p.m. PT se impondrá la alerta ante las altas temperaturas, además de presentarse un riesgo elevado de que ocurran incendios.

With transmission lines from Oregon still unreliable due to #BootlegFire & continued high temperatures, the California ISO issued a statewide #FlexAlert for Monday, July 12, from 4-9 p.m. Consumers are urged to #conserveenergy to help stabilize the grid. https://t.co/PQHFuzyHyx pic.twitter.com/PZtz8SE4Xn

— California ISO (@California_ISO) July 12, 2021