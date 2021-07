El furioso incendio Bootleg en Oregon amenaza líneas eléctricas vitales del norte de California

Con las elevadas temperaturas que ya están llevando la red eléctrica de California al límite, los funcionarios de servicios públicos estaban vigilando en alerta el incendio Bootleg, que se está descontrolando en el sur de Oregon y amenaza la Ruta 66, un corredor de línea eléctrica vital que une al estado de California con la red eléctrica de Oregon.

This is a look at the fire conditions firefighters are up against on the #BootlegFire. The last few days have seen challenging weather conditions. We ask that you be #WildfireAware and do everything to prevent sparking a fire. #Wildfire #Oregon pic.twitter.com/FkUxh7ndIF — Oregon OSFM (@OSFM) July 9, 2021

El incendio forestal de rápido crecimiento ha provocado evacuaciones obligatorias, porque amenaza a unas 3,000 viviendas. Empujada por fuertes vientos, la zona de quemado del incendio en el condado de Klamath ha crecido a más de 61 millas cuadradas. El incendio no está contenido, según Inciweb.

“El fuego continuará moviéndose sin control en todas las direcciones con condiciones de aire inestables y combustibles extremadamente secos”, dijo el Servicio Nacional de Bosques.

El viernes, el gobernador de California Gavin Newsom envió equipos de extinción de incendios desde el norte de California a Oregon, reportó CBS News.

A busy night for fire crews on the #BootlegFire at the Oregon/California border. @Cal_OES Strike Team 2861F assisting firefighters from both states. #mutualaid #neighborhelpingneighbor Monitor our feed for the latest information. pic.twitter.com/JEmrB3bZTZ — Cal OES (@Cal_OES) July 10, 2021

El Operador de sistema independiente de California (CAISO) y otros operadores de la red estaban monitoreando el fuego mientras ardía en las proximidades de la Intertie California Oregon, también conocida como Path 66. Es un corredor de tres líneas eléctricas paralelas de 500kV que conecta las redes eléctricas de Oregon y California.

Las tres líneas son propiedad de PG&E, PacifiCorp, Western Area Power Administration y Transmission Agency of Northern California. Los funcionarios de PG&E activaron el viernes el Centro de Operaciones de Emergencia de la empresa para monitorear la situación y manejar cualquier eventualidad.

CAISO emitió una “Alerta Flex” para ahorrar energía en todo el estado de California debido a las altas temperaturas.

El Bosque Nacional Fremont-Winema estuvo parcialmente cerrado el viernes y el humo estaba causando problemas de visibilidad para los automovilistas en la ciudad de Chiloquín y áreas circundantes.

El incendio es uno de varios que arden en los estados del Oeste, que se espera que experimenten un calor de tres dígitos durante el fin de semana, mientras una zona de alta presión cubre la región.

Un incendio forestal en el norte de California también explotó gracias a la madera completamente seca, lo que llevó a las autoridades de Nevada a evacuar una comunidad del área fronteriza mientras las llamas saltaban sobre las crestas de las montañas cercanas.

#BeckwourthComplex 38,056 acres, 9% contained. Extreme fire behavior with wind driven runs, group torching, long-range spotting. Evac Orders and Warnings in effect. Road, area and trail closures in effect including Hwy 395. Rail lines have been shut down. https://t.co/dfnbMeskEt pic.twitter.com/6tdL3Cgk4i — YubaNet Fire News (@YubaNetFire) July 10, 2021

El Complejo Beckwourth, una fusión de dos incendios causados por rayos, siguió el sábado sin mostrar signos de desacelerar su avance hacia el noreste desde la región forestal de Sierra Nevada, después de duplicar su tamaño solo unos días antes.