California extiende la Alerta Flex para cuidar la red eléctrica mientras se alcanzan numerosos récords de calor

Las autoridades de California extendieron la “Alerta Flex” para ahorro de energía eléctrica este sábado mientras las temperaturas siguen al alza a lo largo del estado, incluyendo múltiples récords históricos de calor.

La Alerta Flex, emitida para el viernes en California, está en efecto este sábado de 4 pm a 9 pm. Durante estas horas se pide a todos los usuarios reducir lo más posible el uso de electricidad para restarle presión a la red eléctrica y evitar apagones rotativos.

The California ISO has issued a statewide #FlexAlert for Saturday, July 10, from 4-9 p.m. encouraging consumers to conserve energy to help alleviate stress on the #powergrid. Read the news release: https://t.co/0f0imaSvhj pic.twitter.com/79uPnYus6h

— California ISO (@California_ISO) July 10, 2021