El Salón Internacional del Automóvil de Nueva York es cancelado por la propagación de la variante delta de la COVID-19

Los organizadores del Salón Internacional del Automóvil de Nueva York cancelaron el este miércoles el evento debido a la preocupación por la variante delta del coronavirus y por el aumento en las medidas de seguridad.

La cancelación se produce un día después de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, impusiera la vacunación en una serie de recintos cerrados a partir del 16 de agosto.

If you want to participate in society fully, you’ve got to get vaccinated. It’s time.

You’ll need proof of #COVID19 vaccination for indoor dining, indoor gyms, and indoor concerts and performances in New York City. This is a lifesaving mandate to keep our city safe. https://t.co/hIK99Z8M8A

