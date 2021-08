Sospechoso de asesinato en cine de Riverside iba acompañado por tres amigos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El sospechoso de asesinar a dos jóvenes en un tiroteo ocurrido en un cine iba acompañado por tres amigos, revelaron las investigaciones realizadas por la policía del condado de Riverside.

De acuerdo con los reportes policiacos, los acompañantes del sospechoso, Joseph Jiménez, se mostraron alarmados porque el acusado llevaba una pistola, por lo que decidieron abandonar el cine, en el centro comercial The Crossings de la ciudad de Corona, aparentemente sin advertir a nadie.

Un hombre fue detenido en relación con un tiroteo que acabó con la vida de Rylee Goodrich, de 18 años, e hirió gravemente a su amigo y estrella de TikTok, Anthony Barajas, de 19 años, mientras veían una película de terror en un cine de la ciudad de Corona, al sur de California pic.twitter.com/OtSejwnlHo — Sergio Romano (@agendaromano) July 30, 2021

Momentos después de abandonar la sala, dos de los amigos observaron cómo Jiménez salía corriendo del cine y escapaba rápidamente en un auto, según mencionó uno de los detectives en una declaración jurada presentada en la corte.

Jiménez, de 20 años, es acusado de dispararle a Rylee Goodrich, de 18 años, y Anthony Barajas, de 19, una figura conocida en la red social TikTok. Ambos resultaron con heridas de bala en la cabeza.

A real-life horror scene at the movies. Rylee Goodrich, 18, was killed when someone opened fire inside a Corona movie theater Monday night during the showing of #TheForeverPurge Authorities say her friend Anthony Barajas, 19, was also shot. Police are looking for suspects. @KTLA pic.twitter.com/bQacnrSOjF — Carlos Saucedo (@Carlos_Saucedo) July 28, 2021

Goodrich falleció en el lugar, mientras que Barajas fue trasladado a un hospital, donde murió el pasado sábado.

Inicialmente, Jiménez fue acusado con los cargos de asesinato, intento de asesinato y robo, pero se espera que la denuncia se incremente a doble asesinato después del fallecimiento de Barajas. En los tribunales se tenía programada una comparecencia para este jueves.

Gracias a la colaboración de algunos testigos, la policía logró identificar a Jiménez, quien fue arrestado al cumplir una orden de cateo en un domicilio ubicado en la cuadra 19000 de Envoy Ave., en El Cerrito.

We filed charges in the case of 2 people shot in a Corona movie theater. In a collaborative effort btwn @CoronaPD, @RSO, & the Riv Co Gang Impact Team, which is led by our Bureau of Investigation, Joseph Jimenez was arrested earlier this week. More info: https://t.co/rNW52KpjEa pic.twitter.com/WXAnBMMz2E — Riverside County DA's Office (@RivCoDA) July 30, 2021

En dicho domicilio se encontró una pistola del mismo calibre que el arma de fuego utilizada en el tiroteo, una cartera que le pertenecía a Goodrich y un boleto de entrada para la misma función de cine en la que ocurrió el ataque.

Hasta el momento, las investigaciones indican que Jiménez actuó solo, sin encontrar indicios de que el acusado conociera previamente a las víctimas.

Tampoco se hace mención si alguno de los tres acompañantes tuvieran participación en los hechos.