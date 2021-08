Segunda víctima del tiroteo en cine del condado de Riverside muere tras ser desconectado

El tiroteo ocurrido el pasado lunes en un cine del condado de Corona cobró este sábado su segunda víctima.

Anthony Barajas, de 19 años y figura conocida de TikTok, falleció a causa de las heridas que sufrió en el incidente del pasado 26 de julio en el cine Regal Edwards Corona Crossing, en el condado de Riverside. En el tiroteo murió su compañera, Rylee Goodrich, de 18 años.

Desde su ingreso al hospital, Barajas permaneció en terapia intensiva con soporte vital y se informó que sus órganos fueron donados antes de ser desconectado.

I want to thank everyone who lifted Anthony in prayer. The injuries to his brain were irreparable. July 30th at 11 p.m., Anthony was wheeled down an 'honor walk' where he would ultimately donate his organs so others may live. Please continue to pray for his family and friends.

— Malik Earnest (@MalikEarnest) July 31, 2021