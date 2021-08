El desempleo en julio en Estados Unidos cae al 5.4% y suma un millón de nuevos puestos de trabajo

La contratación de trabajadores aumentó en julio a su ritmo más rápido en casi un año, a pesar de los temores sobre la variante delta de Covid-19 y mientras las empresas luchan con una oferta laboral limitada, informó el viernes el Departamento de Trabajo.

La economía estadounidense añadió el mes pasado 943,000 puestos de trabajo de los cuales, casi la cuarta parte, se ubicaron en el sector de hostelería y esparcimiento que emplea a muchos trabajadores latinos.

El índice de desempleo de los hispanos en Estados Unidos disminuyó al 6.6 % en julio comparado con uno del 5.4 % para la población en general, según informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).

Entre los hombres hispanos adultos, el índice de desempleo bajó del 6.6 % en junio al 6.2 % en julio, y entre las mujeres disminuyó del 7.9 % al 6.7 %

El presidente Joe Biden dijo, en la Casa Blanca, que “por primera vez la economía ha añadido empleos en cada mes por seis meses, y eso representa 4 millones de nuevos puestos de trabajo. Nuestro trabajo está lejos de haberse completado”, añadió. “El plan funciona y sigue moviendo el país adelante”.

More jobs created than any other president’s first six months in history.

America is on the move again. pic.twitter.com/FUDQPsnjpO

— President Biden (@POTUS) August 6, 2021