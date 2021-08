No hay camas en hospitales de Houston para niños; pequeña de 11 meses grave por COVID-19 tuvo que ser trasladada a otra ciudad

HOUSTON – Las autoridades de la salud aseguran que cada vez es más frecuente ver a niños contagiados del COVID-19 durante la reciente ola de la variante delta y con el incremento de hospitalizaciones en el área de Houston la situación ha alcanzado un nivel preocupante.

Una niña de 11 meses tuvo que ser trasladada de Houston a la ciudad de Temple porque ningún hospital en Houston podía atenderla adecuadamente por falta de camas en las salas de emergencias de las unidades para niños.

The 11-month-old had to be sent to a hospital 150 miles away just to get a bed. Now, hospitals say if people don't get vaccinated, things could get worse. https://t.co/GghgGpVNoz

