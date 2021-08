Reportan al menos 8 desaparecidos en la zona del incendio Dixie en California

El furioso incendio Dixie en el norte de California, el tercer incendio forestal más grande en la historia del estado y el mayor incendio activo en la nación, ha dejado al menos a ocho residentes del área desaparecidos, según la Oficina del Sheriff del condado de Plumas

Cinco de las personas desaparecidas eran de Greenville, dos de Crescent Mills y una de Chester, dijo FOX 40 de Sacramento. Los investigadores pudieron localizar previamente a otras 16 personas que habían sido reportadas como desaparecidas.

Las personas que viven en los bosques del norte de California se enfrentan a otro fin de semana de miedo cuando el incendio Dixie continúa amenazando con quemar miles de hogares.

El incendio Dixie que incineró gran parte de la ciudad de Greenville en la época de la fiebre del oro, ha destruido 184 estructuras y 11 dañadas y está amenazando a casi 14,000 edificios en el norte de la Sierra Nevada. Actualmente ocupa un área más grande que la ciudad de Nueva York.

No se han lamentado lesionados ni pérdidas de vidas.

Las llamas impulsadas por el viento destruyeron hogares y la mayor parte del centro de Greenville el miércoles y jueves, y también dañaron gravemente Canyondam, una aldea con una población de unas tres docenas de personas. El fuego llegó a la ciudad de Chester, pero las cuadrillas lograron proteger hogares y negocios allí, dijeron las autoridades, según CBS News.

Heartbreaking news from #DixieFire and the loss of Greenville CA in Plumas County. #Greenville pic.twitter.com/J3OjEmK71V

— craig philpott (@CphilpottCraig) August 5, 2021