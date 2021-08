El incendio Dixie en California es ahora el mayor incendio activo en Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El incendio Dixie en California es ahora el incendio forestal más grande en Estados Unidos y creció a 432,813 acres durante la noche.

Hasta el viernes por la mañana, estaba contenido en un 35% y las autoridades dijeron que los fuertes vientos han dificultado el control del fuego que arrasa los condados de Butte y Plumas en el norte de California desde hace 23 días.

Los bomberos dijeron que el incendio de Dixie creció más de 97,000 acres desde el jueves, lo que lo convirtió en el tercer incendio más grande en la historia de California.

El incendio forestal ha destruido 134 estructuras y amenaza a más de 13,800.

Esta semana, el incendio diezmó la histórica ciudad de Greenville, donde las calles quedaron reducidas a escombros. Las casas y los negocios, algunos de los cuales datan del siglo XIX, quedaron carbonizados hasta quedar irreconocibles.

I'd say the majority of downtown Greenville is completely destroyed. All I see standing on the main st. Is a dollar general. My heart is broken for this beautiful little town. #dixiefire pic.twitter.com/G8kVMZdanF — Stuart Palley (@stuartpalley) August 5, 2021

En el condado de Plumas, más de 100 casas fueron destruidas y cuatro residentes están desaparecidos, a causa del incendio River, dijeron las autoridades.

En la ciudad de Chester, 2,000 residentes han sido evacuados mientras los equipos de bomberos trabajan desesperadamente para tratar de desviar las llamas alrededor de la ciudad.

El incendio Dixie superó el viernes en tamaño al incendio Bootleg de Oregon, que ahora cubre más de 413,700 acres, pero que se ha desacelerado gracias a temperaturas más frías, según los oficiales de bomberos, el fuego en Oregon está contenido en un 87%.

Cal Fire informó en su reporte que una ola de calor y fuertes vientos han fomentado el crecimiento de incendios. Se espera que el clima se mantenga con estas condiciones todo el fin de semana, pero las autoridades esperan que más humedad ayude a los bomberos a trazar un mejor perímetro alrededor del incendio. Los bomberos esperan contener el fuego para el 20 de agosto.

Más de 5,000 bomberos continúan combatiendo el gigantesco incendio.

La causa oficial del Dixie Fire aún está bajo investigación. Sin embargo, la compañía Pacific Gas & Electric dijo que el incendio forestal podría haber comenzado cuando un árbol aterrizó en una de sus líneas eléctricas.

Este viernes, más de 8,707 bomberos continúan luchando contra 29 grandes incendios forestales / complejos en California.

This Friday, more than 8,707 firefighters continue to fight 29 major wildfires/complexes in California. Do your part ensure you are prepared for a wildfire by visiting https://t.co/9pM4R3eJxj. pic.twitter.com/KImYUYbLAv — CAL FIRE (@CAL_FIRE) August 6, 2021

Este fuego trae los peores recuerdos a los vecinos de la cercana Paradise, una ciudad que fue destruida en 2018 por el incendio más mortífero de la historia de California. Aquel incendio, en el que fallecieron 85 personas, también se inició por un fallo en una línea de transmisión de electricidad.

En California, el pico de la temporada de incendios se produce habitualmente entre septiembre y noviembre, por lo que todavía quedan varios meses de mucho peligro.