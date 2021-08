Al incendio River nada lo detiene: crece 2,400 acres en 24 horas y genera miles de evacuaciones

Miles de residentes en los condados de Placer y Nevada, en el norte de California, permanecen bajo órdenes de evacuación después de que el incendio River se encendió el miércoles y creció en horas hasta alcanzar un tamaño amenazante, causando severos daños y pérdidas a estructuras en la ciudad de Colfax, informaron las autoridades.

El llamado incendio River había quemado al menos 2,400 acres sin contención hasta el jueves por la mañana, informó el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire), que anticipó un comportamiento de fuego más activo para el jueves.

Very surreal seeing the damage from the #RiverFire in Colfax off the 25000 block of Pine View Drive. Homes in every direction on the end of this road have been reduced to rubble, power lines down and we’re still seeing active flames. @ABC10 pic.twitter.com/Ejf58O8XM8 — Lena Howland (@LenaHowland) August 5, 2021

El incendio River, que arrasó un vecindario cerca de Colfax, destruyó varias casas y numerosos vehículos cuando las llamas rugieron sobre una ladera el miércoles por la tarde, y los equipos de Cal Fire trabajaron la madrugada del jueves para acabar con los brotes, mientras se preparaban para los vientos de bandera roja que se espera que azoten el área durante todo el día, reportó KCRA.

El incendio River comenzó alrededor de las 2 p.m. del miércoles cerca de Milk Ranch Road. Este es el segundo incendio que arrasa una comunidad esta semana, porque el incendio Dixie destruyó la comunidad de Greenville, en el condado de Plumas.

Se ordenó a toda la ciudad de Colfax que evacuara el miércoles por la tarde, junto con el campamento de Bear River, cuando el fuego despegó río arriba, extendiéndose desde el condado de Placer hasta el condado de Nevada.

It has been nearly 24 hours since the River Fire broke out at the Bear River Campground in Colfax. Our firefighters have been working around the clock to battle this blaze. This is what it looks like behind the fire lines. pic.twitter.com/017S9LV6VQ — Placer County (@PlacerCA) August 5, 2021

El incendio forestal creció a un ritmo vertiginoso en las horas posteriores a su inicio el miércoles por la tarde, al norte de Applegate, en las estribaciones de Sierra Nevada. Ha consumido 2,400 acres y destruido al menos 50 estructuras, incluidas casas, dijo Cal Fire el jueves por la mañana.

I stopped in my tracks when I saw these three deer looking at homes destroyed in the #RiverFire in Colfax. They seemed scared/confused. I can’t imagine what they went through to survive the firestorm that ripped through here on Pine View Dr. last night. Poor babies. 🥺💔 @ABC10 pic.twitter.com/1LV3oXaheq — Lena Howland (@LenaHowland) August 5, 2021

“Alentamos a cualquiera que reciba una advertencia u orden de evacuación a que preste atención y actúe de inmediato”, dijo el oficial de bomberos Chris Vestal.

Se estima que 5,200 personas del condado de Placer seguían bajo órdenes de evacuación el jueves, dijeron las autoridades.

The #PCSO map link below shows evacuation zones for the #RiverFire in #PlacerCounty. If you live in #NevadaCounty, please search on-line at "community.zonehaven .com" for current evacuations there. https://t.co/Vxn9N1CtId — Placer Sheriff (@PlacerSheriff) August 5, 2021

Otras 4,298 personas del condado de Nevada están bajo órdenes de evacuación.

There are 4,298 Nevada County residents under a evacuation ORDER and 5,375 residents under an evacuation WARNING for the #RiverFire. Find info on evacuations at https://t.co/IXpM0RWWBS and info on evacuation terms at https://t.co/25YpCDQdsQ. pic.twitter.com/hBb9eYqiNh — Nevada County OES (@NevCoOES) August 5, 2021

Unas 3,400 estructuras están amenazadas por el fuego.

Las áreas evacuadas por el incendio River están siendo monitoreadas por la policía y no ha habido informes de incidentes criminales en el área del incendio, informó el teniente Nelson Resendes de la Oficina del Sheriff del condado de Placer.

El informe de Cal Fire del jueves dice que al menos 50 casas han sido destruidas y otras 30 dañadas, pero que la evaluación de los daños es “difícil de establecer” debido a la actividad de los incendios.

Más de 500 bomberos están asignados al incidente.

El gobernador Gavin Newsom anunció el jueves que California obtuvo una subvención de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para responder al River Fire, lo que permitirá a las agencias locales y estatales solicitar el 75% de reembolso de los costos de extinción de incendios de un fondo presidencial de ayuda en casos de desastre.