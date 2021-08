Reseña: Monster Hunter Stories 2, NEO: The World Ends With You, Disgaea 6 y Powerbeats Pro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Monster Hunter Stories 2, NEO: The World Ends With You, Disgaea 6 y Powerbeats Pro son los mejores videojuegos y gadget que sin importar qué consola tengas o qué género prefieras te reseñamos, así que si eres fanático de la tecnología tenemos para todos los gustos y así puedas hacer una buena elección.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Se trata de un spin-off de la serie principal, que se centra en sistema de combate por turnos y una mecánica de captura de monstruos en lugar de la acción, algo que muchos comparan con Pokémon.

En esta ocasión tomamos el papel de “Rider“, el nieto de Red un gran héroe cuya misión inicia al investigar una extraña luz roja que hace que los monstruos se vuelvan locos.

· Lee también: The Legend of Zelda Skyward Sword HD, F1 2021, Tony Hawk’s Pro Skater Switch y Beats Solo Pro

Mientras avanzas por tu aventura podrás ir capturando monstruos y “combinarlos” para crear unos más poderosos, esto mientras avanzas en el mundo que a veces se aprecia pequeño en comparación a lo que estamos acostumbrados.

Gracias a la enorme posibilidad de combinaciones, podemos pasar horas y horas de diversión a donde quiera que vayamos gracias a que está disponible en Switch. Si nunca has jugado esta franquicia, es título es la oportunidad perfecta para hacerlo.

NEO: The World Ends With You

La historia se desarrolla tres años después de la primera parte que vimos hace ya varios años pero en esta ocasión el protagonista es Rindo Kanade, un joven quien junto a su amigo Fret, se involucran en el Juego de los Segadores de Shibuya, que trata que la gente que muera tiene la oportunidad de volver a la vida, algo rara para los que no disfrutaron el original.

Al tratarse de un juego tipo RPG lineal una de las cosas que pasarás la mayor parte del tiempo es subiendo de nivel a tus personajes y mejorándolos con distintos objetos mientras cumples las misiones que te son asignadas.

Es un título que tiene una dirección de arte espectacular, y diseño de arte impecable, pero que a veces se siente monótono al no poder mover la cámara para disfrutar de todo ese ingenio que le pusieron los diseñadores a ese mundo.

Aunque no es un juego para todos pero quieres poner tus manos en algo diferente, esta es tu oportunidad para hacerlo, disponible en PS4 y Switch.

Samurai Warriors 5

Es un hack and slash, en el que el jugador se enfrenta a cientos de adversarios en un campo de batalla, con el objetivo de derrotar a un comandante enemigo.

La historia de esta entrega se sitúa durante el Sengoku conocido como “período de los Estados en guerra”, el cual caracteriza por una larga guerra civil en Japón.

En esta ocasión controlamos a 2 personajes importantes de su historia: Oda Nobunaga y Mitsuhide Akechi.

En cuanto al sistema de juego lo principal es apretar botones y vencer a nuestros enemigos, lo cual no difiere de entregas anteriores, pero a lo que se le suma el Hyper Attack, que permite atravesar una gran distancia mientras atacas a tus objetivos.

Además cuenta principalmente con 2 modos de juego, el Musuo que es el de historia así como Citadel, en el que el objetivo es derrotar a oleadas de enemigos.

En sí es un juego entretenido pero que a veces se torna repetitivo y desbloquear a los personajes extra puede ser algo difícil, pero si te gustan este tipo de títulos, definitivamente lo tienes que agregar a tu colección.

Disgaea 6: Defiance of Destiny

El protagonista de esta encantadora entrega es Zed, un zombie, cuya misión es la de terminar con el Dios de la Destrucción, está llenos de personajes carismáticos con un diseño con los que amantes del anime conectarán a primera vista.

En esta entrega, los gráficos son en tercera dimensión y podremos hacer combos si tenemos a nuestros personajes cerca, habilidades espectaculares que causan millones de puntos de daño además de la novedad de poder subir hasta el nivel 9999, algo que se facilita gracias al modo auto y a que cada que vencen al protagonista, renace más fuerte.

Quien nunca haya jugado el título, este es el mejor momento para hacerlo, pues no hay mucha diferencia entre esta y las entregas anteriores, está disponible en Switch.

Powerbeats Pro

Son unos auriculares intraurales inalámbricos con Chip Apple H1, Bluetooth de Clase 1 y 9 horas de sonido ininterrumpido que además son resistentes al sudor y al agua, lo que los hace perfectos para intensos entrenamientos.

Tiene controles de volumen y de llamadas en cada uno de los auriculares, así como de la función de reproducción y pausa automática.

Se recargan mediante el estuche en donde los guardas, lo que significa que no se pueden cargar de manera inalámbrica, pero no te preocupes, gracias a ello, su tiempo de trabajo se extiende bastante al guardarlos mientras no los usas.

Definitivamente son una gran opción para quienes aman la música mientras realizan actividades físicas.

