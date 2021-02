Reseña: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, The Medium, Gods Will Fall y Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Edición Completa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, The Medium, Gods Will Fall y Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Edición Completa son los títulos de los que te hablamos esta semana, se trata de los mejores títulos sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras pues te reseñamos juegos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en tu hogar.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Es la versión para llevar del juego que vimos hace un par de años para el Wii U, con algunas mejoras visuales, así como contenido nuevo en el que vemos a Mario transformarse como nunca antes para enfrentarse a su Bowser.

Cuatro personas pueden jugar al mismo tiempo en lo que se convierte en una aventura mucho más dinámica y divertida, aunque claro que es solo un plus, pues si lo haces en solitario también lo puedes disfrutar al máximo.

A diferencia de otros títulos de Mario, aquí no tenemos que rescatar a la princesa Peach, sino a unas hadas que estarán a lo largo de los 8 mundos que tenemos que visitar para ello.

En cuanto al contenido adicional, es completamente independiente a la historia principal, ya que nuestra misión será salvar a Bowser, en un gameplay que se asemeja más a lo visto en Odyssey.

Sin duda es una gran aventura que debes de jugar, sobre todo si no disfrutaste de la original, aunque sí sí lo hiciste, gracias al contenido adicional y a que lo puedes llevar a donde quieras, le da el suficiente pretexto para pagar de nueva cuenta por él.

The Medium

Se trata de un juego de horror de supervivencia en el que tomamos el papel de una mujer que tiene las habilidades de comunicarse con seres del más allá.

Aunque si lo que buscas es acción, aquí no lo encontrarás del todo, ya que la mayoría de las misiones se limitan a buscar objetos y resolver acertijos con uno que otro susto que te llevarás mientras lo haces.

Gráficamente luce bien, pero nada que no hayamos visto antes, así que aún seguimos esperando un título que explote las cualidades del nuevo Xbox.

dramáticas con un toque de terror, este podría ser un juego que te puede interesar, pero reiteramos que más bien parece un título al estilo de las historietas gráficas tipo The Walking Dead de Tealtate Games. Está disponible en Si te gustan las historiascon un toque de terror, este podría ser un juego que te puede interesar, pero reiteramos que más bien parece un título al estilo de las historietas gráficas tipo The Walking Dead de Tealtate Games. Está disponible en Xbox series X y S.

Gods Will Fall

Es un juego de acción de fantasía oscura donde tomamos el control de los pocos guerreros celtas que quedan cuya misión será derrocar a los dioses que les han hecho la vida imposible. El diseño de arte está muy bien logrado, aunque no verás gráficos de nueva generación sí disfrutarás de una muy buenos personajes y escenarios, aunque la verdad los héroes se ven demasiado caricaturizados y no concuerdan con la seriedad de la historia.

En cuanto al game play es a veces frustrante a pesar de estar jugando en el modo fácil, así que muchos querrán aventar el control en los primeros intentos por derrotar a los jefes de nivel.

Un título recomendable si te gustan los juegos tipo mazmorra, que está disponible en Ps4 y One. Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Edición Completa Se trata de una reedición del juego que disfrutamos hace poco más de una década en Ps3 y Xbox 360, solo que con gráficos más bonitos. No hay prácticamente nada nuevo, solo es como ya lo vimos, pasar los niveles de izquierda a derecha con el único objetivo de eliminar a todos los enemigos que nos topemos en frente. Si te gustan los títulos clásicos o simplemente quieres darte una idea de cómo eran estos títulos antes de lo que vivimos actualmente, es un juego interesante pero que la verdad podría haberse quedado guardado, Está disponible para todas las consolas y tiene la posibilidad de ser jugado en Ps5 yXboxSeriesX y S.

