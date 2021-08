Bárbara de Regil expresa su apoyo a Vanessa Guzmán tras la serie de críticas que recibió por su físico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Bárbara De Regil expresó su apoyo a Vanessa Guzmán, quien al igual que ella, ha sido severamente criticada en redes sociales por mostrar su cuerpo musculoso y su pasión por el mundo fitness.

Luego de que la actriz chihuahuense debutara en el mundo del fisicoculturismo el pasado fin de semana y obtuviera tres medallas, una por el primer lugar en el Open Clase C, otro primer premio en Masters y el tercer lugar en la categoría femenil de novatas, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ salió en su defensa, pues mostrar un cuerpo tonificado y musculoso provocó que los internautas la criticaran porque supuestamente tiene un cuerpo “de hombre”.

Tras la serie de señalamientos, De Regil recurrió a las historias de su cuenta oficial de Instagram para externar unas palabras de felicitación y apoyo a su colega por la serie de logros obtenidos. Asimmismo, se pronunció en contra de las críticas que generalmente vienen de otras mujeres.

“Mujeres apoyando mujeres, no hablemos mal de otra mujer. Nosotras nos apoyamos entre nosotras. Mis respetos a esta mujer, Vanessa Guzmán wow la disciplina que tuvo que tener“, escribió, mientras que en otro mensaje aplaudió el esfuerzo de todas las mujeres, “porque todas somos diferentes y todas merecemos ser reconocidas“.

Por su parte, la protagonista de ‘Soltero con hijas’ utilizó el mismo medio para agradecer las palabras de apoyo:

“Todo mi cariño y respeto ya que compartimos la misma pasión. #NoAlAbusoDeOpinión Besos Bárbara de Regil. Gracias”.

Todo sucedió luego de que Guzmán respondiera a una usuaria que criticó el aspecto de su físico, asegurando que tenía un cuerpo de hombre. Por lo que la exparticipante de Miss Universo envió un contundente mensaje.

“No quiero ser ofensiva, pero tristemente la mayor parte de esa gente que critica es la que menos se cuida, es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte.

A las mujeres que me atacan siempre les digo: ¿Me veo como hombre? Tal vez me estás comparando con tu esposo y ojalá esté como yo. Lo que más me llega a doler es que la crítica viene de los mismos mexicano”.

También te puede interesar: