El incendio Dixie continúa creciendo en el norte de California y se espera que aumente el calor

Después de quemar grandes extensiones de bosque y reducir a cenizas a varias comunidades del norte de California, el incendio forestal activo más grande del país continúa creciendo, en condiciones de clima cálidas y secas, incluso cuando la contención del enorme incendio lograda por los bomberos ha aumentado.

El Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire), informó el martes por la mañana que el incendio Dixie había crecido ligeramente a 487,764 acres, un aumento de aproximadamente 5,000 acres desde el lunes por la noche, ya que la contención del incendio aumentó tres puntos porcentuales a 25 %.

El incendio que asola los condados de Butte, Lassen, Plumas, and Tehama ha destruido casi 900 estructuras, que incluyen viviendas y edificios comerciales junto con dependencias y cobertizos más pequeños y más de 16,000 estructuras siguen amenazadas por el fuego.

“El comportamiento del fuego durante la noche fue moderado, lo que ayudó a los bomberos a progresar”, dijo Daniel Berlant, subdirector adjunto de Cal Fire, en una actualización, reportada por CNN.

Cerca de 6,000 bomberos están asignados a los equipos de extinción de incendios y se están preparando para posibles tormentas eléctricas que se espera que se materialicen en el norte de California más adelante en la semana, dijo Berlant.

El gobernador Gavin Newsom ha declarado el estado de emergencia para los condados afectados por el incendio de Dixie, que en conjunto con los incendios de McFarland y Monument, han quemado 85,000 acres adicionales.

