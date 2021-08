Padre de Messi culpa al Barcelona por la salida de Leo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tanto Lionel Messi, como su padre, Jorge Messi, fueron captados en el aeropuerto de El Prat para arribar un vuelo rumbo a París. La multitud que se acercó para observar e incluso cuestionar la salida del 10 no obtuvo muchas respuestas, sin embargo, recibió una contundente frase que deja entrever que el responsable de todo esto es el propio FC Barcelona.

Al padre de Messi le preguntaron el motivo de la marcha de Leo a lo que respondió con firmeza: “¿Quién es el responsable? Averigüen en el club. Una respuesta que sorprendió a todos, ya que aparentemente el club no puso de su parte para poder retener a su máxima figura.

Por si quedaba alguna duda: Jorge #Messi, padre de Leo, confirmó que hoy mismo van a firmar el contrato con el #PSG. pic.twitter.com/q21sgRJ5BB — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 10, 2021

Hay que recordar que durante la rueda de prensa de la despedida de Messi, al futbolista no solo se le vio conmovido, sino que por momentos pudo apreciarse algo de enojo y hasta frustración porque el club no hizo lo necesario.

“Estaba convencido de que iba a seguir acá. Era lo que queríamos mi familia y yo… “Lo más importante para mí es decirle la verdad a toda esta gente que tanto me dio. No sé si lo hizo el club, pero yo tengo claro que hice todo lo posible para quedarme. Estaba todo arreglado. Me bajé el sueldo un 50%. El resto es mentira”.

#FCB 🔵🔴 #Messi 🎙 🗣️ "Se dijeron muchas cosas. Yo me bajé el sueldo un 50%, el acuerdo estaba cerrado y el club no me pidió nada más" ▶️ #EnDirecto https://t.co/dmKZy2QdwI — Diario SPORT (@sport) August 8, 2021

Luego de que Laporta no aceptara la oferta de hipotecar los derechos televisivos del club por medio siglo, se perdió la esperanza de poder retener a Messi y cuando el equipo le comunicó la noticia al argentino, a este no le sentó muy bien.

“Fue un baldazo de agua fría”… No sé el entramado de todo esto. Me dijeron que no se puede hacer por LaLiga y por la deuda del club”.

Sin embargo, y debido a los cabos sueltos, seguirá la incógnita sobre quién es el verdadero culpable de la salida de Messi. Lo único cierto es que la historia del 10 y el Barcelona ha finalizado, de hecho se ha retirado su imagen en la estructura del Camp Nou.

