Policía de Las Vegas: propietario mata a 2 inquilinos y hiere a otro por no pagar la renta

Una discusión por el alquiler no pagado terminó con un tiroteo que dejó dos mujeres muertas y un hombre herido el martes, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Las Vegas.

Arnoldo Sánchez, de 78 años, que alquilaba habitaciones a las tres víctimas, fue acusado de dos cargos de asesinato y un cargo de intento de asesinato en relación con el tiroteo, según el comunicado.

