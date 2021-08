Activistas destacan momento clave en el Congreso para aprobar ciudadanía para indocumentados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Decenas de activistas y defensores de inmigrantes coinciden en que los demócratas en el Congreso tienen una oportunidad pocas veces vista para aprobar la ciudadanía para millones de indocumentados, a través del proceso de Reconciliación que no requiere apoyo de republicanos.

“Estamos en un momento clave para lograr la ciudadanía para millones de ‘dreamers’, tepesianos, trabajadores agrícolas y esenciales”, destacó Clarissa Martinez de Castro, vicepresidenta adjunta de Legislación y Abogacía de UnidosUS. “(Es) un momento hecho posible por el trabajo largo y continuo de cientos de miles de personas en las calles, las casillas y el Congreso”.

Destacó que existe apoyo bipartidista sobre los beneficios migratorios a ciertos grupos, como los ‘dreamers’ o trabajadores agrícolas, pero reconoció que hay una división con republicanos que impide avanzar.

“Aunque ese apoyo es bipartidista, desgraciadamente después de meses intentando convencerlos, los senadores republicanos siguen bloqueando (las propuestas)”, destacó en un foro de la campaña We Are Here (Estamos Aquí). “Los demócratas tienen la responsabilidad y los 51 votos necesarios para lograr la ciudadanía mediante el proceso de Reconciliación presupuestaria. Hay oportunidad, precedente y necesidad urgentes para cumplir esta promesa”.

Este lunes, los demócratas en el Congreso revelaron el nuevo proyecto económico para familias e infraestructura de $3.5 billones de dólares, el cual establece la base para una reforma migratoria que otorgaría la ciudadanía a millones de indocumentados.

En el “Marco del Acuerdo de Resolución Presupuestaria para el Año Fiscal 2022” se mencionan algunos lineamientos para los comités, como el Judicial, presidido por el demócrata Dick Durbin (Illinois), el cual deberá crear yres proyectos –incluido el migratorio– tomando como base $107,000 millones de dólares.

Andrea Delgado, directora de Asuntos Gubernamentales de la Fundación de la Unión de Campesinos (UFW Foundation) destacó la importancia de cubrir al mayor número de trabajadores esenciales durante la pandemia de coronavirus.

“La comida que todos comemos en casa, en restaurantes y cafeterías en el lugar de trabajo, incluso las del Capitolio, es posible gracias al trabajo arduo de los trabajadores agrícolas indocumentados”, expresó. “Un camino hacia la ciudadanía para los soñadores, los titulares de TPS, los trabajadores agrícolas y otros trabajadores esenciales tiene un apoyo bipartidista abrumador, y cuenta con mayoría de independientes y republicanos”.

Delgado cree que no hay más “excusas” y que el Congreso debería “honrar el trabajo esencial de los campesinos”, a través de la aprobación de la reforma este año con mayoría simple.

Impacto multiplicador

Todavía no hay detalles de la propuesta migratoria que será impulsada por los congresistas demócratas, pero en entrevista con este diario, el representante Raúl Ruiz (California), presidente del Caucus Hispano del Congreso, reconoció que deberán de ser “cuidadosos” sobre qué grupos de inmigrantes integrar, debido a la necesidad de cumplir con las reglas de Reconciliación.

Apuntó que se busca al menos cubrir a unos ocho millones de inmigrantes, incluyendo los mencionados por expertos: ‘dreamers’, personas con TPS, empleados agrícolas y trabajadores esenciales.

El escenario más conservador, adelantaron expertos, sería unos cinco millones de indocumentados, ya que todo dependerá de los argumentos económicos a presentar.

El primer paso, sin embargo, es celebrado por distintas coaliciones que ayudan a los inmigrantes desde diferentes frentes, como los miembros de Children Thrive Action Network, pues destaca que más de cinco millones de niños tienen un padre indocumentado o con protecciones migratorias como TPS o DACA que los siguen poniendo en riesgo de deportación.

“El Congreso nunca ha estado más cerca de crear un camino hacia la ciudadanía, algo tan desesperadamente necesario para brindar cierta estabilidad a los niños de familias inmigrantes”, dijo Wendy Cervantes, directora de Inmigración y Familias Inmigrantes en el Centro de Derecho y Política Social.

Miriam Abaya, directora senior de inmigración y derechos del niño en First Focus Campaign for Children, dijo destacó ese efecto multiplicador con la ciudadanía para indocumentados, ya que su impacto positivo es directo a sus hijos.

“Crear un camino hacia la ciudadanía no solo evita a millones de niños el trauma y la incertidumbre de la separación familiar, sino que abre caminos económicos que les reportan dividendos a largo plazo y para el país”. dijo.