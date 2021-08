Por una discusión de una rifa, asesinan a empleado frente al Palacio de los Zapatos, en Fairfax

Por una discusión de una rifa, un trabajador de una tienda murió asesinado este miércoles frente al Palacio de los Zapatos, en el distrito de Fairfax.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que los hechos ocurrieron poco después del medio día en las cercanías del centro comercial, ubicado en las avenidas Melrose y North Genesee.

The victim has been identified as 26-year-old Jayren Bradford. Jayren was just arriving to work at @ShoePalace on Melrose Avenue, saw a crowd arguing outside the store over a sneaker raffle, and tried to intervene when a man shot him. He later died at an area hospital. pic.twitter.com/KcCdiLJ751

— Malik Earnest (@MalikEarnest) August 12, 2021