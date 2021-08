Biden ordena una “respuesta inmediata” de ayuda de Estados Unidos para Haití tras el gran terremoto

WASHINGTON – El presidente Joe Biden autorizó este sábado una “respuesta inmediata” de Estados Unidos al terremoto de magnitud 7.2 que sacudió Haití, y que ha dejado cientos de muertos, lesionados y desaparecidos, y enormes daños en el sur del país.

Biden y la vicepresidenta Kamala Harris mantuvieron una videoconferencia sobre Afganistán con su equipo de seguridad nacional, en la que también recibieron información sobre el terremoto en Haití, explicó la Casa Blanca en un comunicado.

“El presidente autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos (al terremoto en Haití), y nombró a la administradora de USAID (la agencia estadounidense para el desarrollo), Samantha Power, como la alta funcionaria estadounidense encargada de coordinar este esfuerzo”, señala la breve nota.

La Casa Blanca no precisó en qué consistirá esa respuesta y no aclaró si se enviará inmediatamente algún tipo de asistencia al país caribeño.

Los encargados de informar sobre el terremoto en Haití a Biden, que se encuentra este fin de semana en la residencia presidencial de Camp David (Maryland), fueron el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el asesor de seguridad nacional del mandatario, Jake Sullivan.

Más de 200 personas perdieron la vida a causa del terremoto de magnitud 7.2, que se registró este sábado al noreste de Saint-Louis du Sud, en el sur de Haití, según los datos divulgados por el Servicio de Protección Civil del país.

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv

— Patrick Gaspard (@patrickgaspard) August 14, 2021