Se forma la tormenta tropical Grace cuando Fred amenaza a Florida con fuertes lluvias

La tormenta tropical Grace se formó el sábado por la mañana en el Océano Atlántico y se ha hecho más fuerte, mientras que Fred se debilitó hasta convertirse en una onda tropical mientras se dirigía hacia el este del Golfo de México.

Se esperaba que ambos sistemas trajeran fuertes lluvias e inundaciones. Fred, que antes fue una tormenta tropical, podría recuperar esa fuerza el domingo, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Remnants Of #Fred Advisory 21: Remnants of Fred Moving West-Northwestward Across the Southeast Gulf of Mexico. Forecast to Re-Develop On Sunday Over the Gulf of Mexico. https://t.co/VqHn0u1vgc

