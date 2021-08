Fue intencional el accidente en sentido contrario en el que murió madre hispana en Encino

Como un choque causado intencionalmente fue calificado por la familia de la víctima el accidente en el que murió una madre hispana y resultaron heridos cuatro de sus hijos el pasado jueves en la Autopista 101, en Encino.

Aimee García, de 26 años, falleció después de que su esposo manejara una camioneta Lincoln en sentido contrario en la autopista 101, cerca de la autopista 405 y se estrellara contra un camión, poco después de las 7 p.m.

A mother of four was killed in a wrong way collision with a big rig on the 101 freeway. The family was traveling in a vehicle driven by the father of her children. Relatives say the crash was no accident. 11pm @ABC7 pic.twitter.com/exQ18tj7cB

— Amy Powell (@abc7amy) August 14, 2021