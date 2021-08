“Maldito susto”: Ingrid Martz narra la angustia que vivió en la playa cuando a su hija casi le cae encima una moto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ingrid Martz dio a conocer que su pequeña hija estuvo a punto de sufrir un terrible accidente en la playa debido a que una motocicleta que era conducida a toda velocidad volcó muy cerca de donde estaban ellas.

La denuncia fue dada a conocer a través de las historias de su perfil oficial de Instagram, en donde la actriz publicó una serie de videos en los que narró los momentos de angustia que vivió cuando su hija Martina, quien apenas tiene 2 años de edad, estuvo a punto de ser arrollada por una moto que era conducida a toda velocidad por un adolescente.

“Aguantándome las ganas de llorar por el maldito susto que nos acabamos de llevar y espero que el estado de Guerrero lo vea. Estábamos mi esposo, Martina y yo jugando aquí solos, no había nadie, y como siempre chavitos de 12 o 13 años irresponsables manejando se caen de ahí, se vuelca la moto y cuando literal venían casi rodando en el aire, Rodrigo tuvo que correr a levantar a Martina, porque la moto casi le cae encima“, explicó en la grabación al mismo tiempo que muestra una cuatrimoto azul volcada a la orilla del mar.

Con la voz entrecortada y muy afectada, la artista de 41 años explicó que esta no es la primera vez que este tipo de vehículos es operado por jóvenes e incluso niños que ponen en peligro la vida de los turistas que se encuentran caminando en las playas de Acapulco: “Nosotros vinimos gritándoles que le bajen a la velocidad, que no es periférico. He visto niños de 4 y 5 años manejando las motos. Quiero que vean esto, es una locura y espero que el estado de Guerrero entienda que ya no pueden andar así por las playas”.

En una transmisión en vivo con sus seguidores de la misma red social, la actriz de ‘Rubí’ y ‘Corazón Indomable’ describió cómo fue el momento en que la moto se salió de control y estuvo a punto de provocar una verdadera tragedia, ya que incluso una de las personas que conducían pudo haber muerto.

“Fueron segundos en mi mente, pero la película duró 15 minutos. Todo lo ves en cámara lenta, No sabíamos en donde iba a parar la moto. Venían echando carreras y uno de ellos pierde el control sobre la moto y se voltea. No sabíamos hacia donde iba a caer, pero Martina estaba justo en ese lugar. Fueron segundos horribles, Rodrigo y yo claramente vimos que cuando caen, venían tres, a uno de ellos le cae la moto en la cabeza. Si hubiera sido concreto, el chavo no la cuenta. No es la primera vez que pasa, cada vez que venimos hay un accidente”, añadió la estrella de televisión.

