Acusado de homicidio, el hombre señalado de provocar accidente en sentido contrario en la Autopista 101

Con un cargo por homicidio, cuatro más por intento de homicidio y abuso de menores, fue acusado este lunes el hombre sospechoso de provocar un accidente en sentido contrario en la Autopista 101 en el que falleció una mujer hispana.

César Iván Torres, de 31 años, es señalado de conducir intencionalmente en sentido contrario para provocar un choque frontal contra un camión cuando viajaban con él su pareja, Aimee García y cuatro hijos, en Encino.

Aimee Garcia was killed on the 101 Freeway in Encino after a wrong-way crash her family says was intentionally caused by her husband, Cesar Torres. https://t.co/TmUIdR3uYf pic.twitter.com/vNh3vw8Hen

