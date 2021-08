Afganistán: las imágenes de satélite de la empresa Maxar Technologies revelan el caos que se vivió en el aeropuerto de Kabul

El mundo está conmocionado ante las caóticas escenas que se desarrollaron en el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul y sus alrededores tras la toma del poder por los talibanes. Las imágenes por satélite del aeropuerto de Kabul han captado cómo los afganos se aferraban a los aviones con tal de ser rescatados.

Miles de personas tomaron el lunes el aeropuerto de Kabul para poder salir de Afganistán. Las imágenes por satélite confirman las publicaciones que se han vuelto virales en las redes sociales que sugieren la presencia de grandes multitudes de afganos corriendo por la pista de asfalto del aeropuerto de Kabul.

El domingo una imagen se volvió viral en las redes sociales que muestra a cientos de personas apiñadas en un avión C-17 de la Fuerza Aérea de EE.UU. que despega de la capital afgana hacia Qatar.

Las imágenes facilitadas por la empresa espacial estadounidense Maxar Technologies revelan la escala de pánico en que se sumieron las operaciones en donde se registraron cientos de personas en la pista y filas de automóviles que irrumpieron en una ola de tráfico al exterior del aeropuerto.

En las fotografías satelitales se puede ver a cientos de personas reunidas en diferentes secciones del aeropuerto. La seguridad del aeropuerto de Kabul se vio desbordada por la multitud, lo que provocó el cierre del aeropuerto para las operaciones comerciales durante el lunes.

Las escenas en el exterior del aeropuerto de Kabul no fueron diferentes. Se veían largas colas de automóviles que trataban de llegar al aeropuerto mientras la multitud se congregaba frente a la entrada tratando de entrar. Además de ver a cientos de personas congregadas alrededor de los aviones estacionados dentro del aeropuerto con la esperanza de salir del país.

New high-res #satellite imagery (10:36 am local time, August 16) of the chaotic scene underway at #Kabul’s Hamid Karzai International Airport in #Afghanistan as thousands of people converged on the tarmac & airport runways as countries attempt to evacuate personnel from the city. pic.twitter.com/L6lhlVms54

— Maxar Technologies (@Maxar) August 16, 2021