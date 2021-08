Crédito Tributario por Hijo: cómo el programa federal está ayudando a las familias en Estados Unidos

Hasta este viernes se han enviado los dos primeros pagos del Crédito Tributario por Hijo y parece que el primer depósito de dinero ya está teniendo impacto en las familias estadounidenses.

Los padres que recibieron el primer depósito declararon tener menos problemas para comprar comida y pagar los gastos del hogar después de recibir el pago del 15 de julio, según la última encuesta de Pulso de los Hogares de la Oficina del Censo que fue publicada el miércoles.

La encuesta señala que el 47% de los padres utilizaron al menos una parte de los fondos en alimentos, mientras que el 28% los gasto en Internet, teléfonos móviles y otros servicios públicos y casi una cuarta parte de las familias dedicaron el dinero para comprar ropa.

Un nuevo pago de $300 dólares por cada niño de hasta 6 años y de $250 dólares por cada uno de 6 a 17 años, está previsto para ser enviado en el transcurso de este viernes y se tiene estimado que podría llegar a más de 40 millones de familias.

Los estudios preliminares revelan que la primera ronda de pagos directos generó una disminución del 24% de insuficiencia alimentaria entre los adultos y los niños de los hogares que recibieron el pago.

Durante los últimos meses el presidente Joe Biden no ha ocultado su optimismo sobre el impacto que la reforma del Crédito Tributario por Hijo podrá tener para las familias trabajadores y los primeros datos sugieren que el programa estaría beneficiando a los más vulnerables.

Biden se ha enfrentado a duras críticas en las últimas semanas por parte de los senadores republicanos ya que según ellos, con la entrega de más cheques de estímulo la economía corre el riesgo de sobrecalentarse durante la recuperación. Sin embargo, Biden ha dejado claro que cree que la intervención del gobierno otorgará más beneficios a los estadounidenses.

Durante su discurso pronunciado el miércoles, Biden aseguró que los pagos del Crédito Tributario por Hijo “ayudarán a poner más dinero en los bolsillos para hacer que ese dinero llegue más lejos“.

"The child tax credit, stepping in to address the supply chain challenges, my competition orders, the FTC investigations into price gouging, these are some of the immediate steps we're taking to put more money in your pocket and make that money go further," President Biden says. pic.twitter.com/viAjdqAKTS

— MSNBC (@MSNBC) August 11, 2021