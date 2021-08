FDA retira camarones congelados del mercado por posible contaminación de salmonela

Autoridades sanitarias federales de salud dieron a conocer que se retiró del mercado un importante cargamento de camarones congelados, los cuales eran vendidos a tiendas de comestibles minoristas como Whole Foods, Meijer y Food Lion.

De acuerdo con información emitida por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) se determinó esta acción luego de que múltiples informes señalaran que se han dado “enfermedades relacionadas con la salmonela“.

Lo encontrado por la administración federal ha repercutido que estén haciendo un llamado público en diferentes plataformas con el fin de alertar la población estadounidense a que no consuman camarones congelados que se vendan en las tiendas minoristas.

Genji Pacific LLC. Alert on Shrimp Sushi Rolls in Relation to the Shrimp Recall Initiated by Avanti Frozen Foods Due to Potential Salmonella Contamination https://t.co/EddAn2HhqB pic.twitter.com/kvmHiQiO7u

— U.S. FDA Recalls (@FDArecalls) August 16, 2021