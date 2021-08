Beyond Meat busca incursionar al mercado de los lácteos alternativos, negocio que representa cientos de miles de dólares

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La famosa firma de productos cárnicos alternativos, Beyond Meat presentó a principios del presente mes una solicitud de marca registrada para un producto llamado Beyond Milk. Este movimiento de la compañía, hace ver que una podría estar explorando una diversificación de negocio para incursionar en el mercado de lácteos.

De acuerdo con un informe de la cadena FOX, Beyond Meat realizó una solicitud de marca en la sección bienes y servicios de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Hasta ahora, se sabe que el producto se utilizaría para bases con el fin de hacer batidos de leche, bebidas de café o té con leche, entre otros derivados. La empresa no dio más detalles del nuevo segmento.

Según el sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas, la compañía de carne alternativa presentó la solicitud el 12 de agosto. La cual “aún no ha sido asignada a un examinador”, por lo que no podrá comercializar dicho producto hasta que se dé luz verde por la agencia federal.

Beyond Meat es una empresa líder especializada en desarrollar proteínas de origen vegetal diseñadas para reproducir carne no tradicional y ofrecer un producto de calidad a quienes no suelen consumir carne de origen animal, pero que buscan un sabor similar.

La compañía tiene vínculos comerciales con varios operadores de alimentos importantes, como McDonald’s y Pizza Hut. Su línea de productos actual incluye hamburguesas, salchichas y carne molida denominada Beyond Beef.

La diversificación que está realizando Beyond Meat, no debe sorprender a nadie, toda vez que se ha caracterizado por elaborar productos alternativos que están en el gusto de un gran sector de los consumidores no sólo en Estados Unidos, sino también en países como México, que prefieren dejar a un lado alimentos provenientes de los animales.

Desde hace unos años, los productos lácteos alternativos se han abierto camino en el mercado global, en especial en las cartas de las más famosas cafeterías, como es el caso de Starbucks, que ofrecen productos basados en soya, avena, almendra, entre otras.

Según Future Market Insights, a partir de este año el mercado global de alternativas lácteas tiene un valor estimado en $16,000 millones de dólares, situación que muchas empresas quieren aprovechar tanto del rubro de productos lácteos como las que hacen otras líneas como es el caso de Beyond Meat.

