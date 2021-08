Más de 3,600 casos positivos de COVID-19 se detectaron en LAUSD previo al regreso a clases en persona

Más de 3,600 casos positivos de COVID-19 fueron detectados en el Distrito Escolar Unificdo de Los Ángeles en las dos semanas previas al regreso a clases en persona, el pasado lunes.

Los Angeles Unified is doing our part to reduce the spread of COVID. Baseline testing has helped families and employees stay safe at home and get the care they need as we start the new school year. pic.twitter.com/VN6G3S3hVu

— Los Angeles Unified (@LASchools) August 17, 2021