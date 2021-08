Raúl Jiménez se asoma como el sustituto de Harry Kane en el Tottenham

Raúl Jiménez ha vivido momentos muy difíciles luego de su lesión en el cráneo. Para un futbolista, perder continuidad durante tanto tiempo es una situación que supone un regreso más que adverso. Sin embargo, en Inglaterra no se olvidan de la calidad del jugador mexicano. Pese a que a penas jugó su primer partido oficial tras la lesión, el azteca suena para reemplazar a nada más y nada menos que Harry Kane en el Tottenham.

El delantero azteca volvió a la actividad ante el Leicester City luego de ausentarse de las canchas desde aquel fatídico partido contra el Arsenal del 29 de noviembre de 2020. En este sentido, la vuelta del futbolista genera expectativas y el Tottenham lo consideraría entre sus piezas para llenar el vacío que deje Harry Kane.

Esperé casi 9 meses por este momento, para volver a competir y hoy estoy de vuelta. Un resultado que nos deja un mal sabor de boca

I waited almost 9 months for this moment, waited to compete again and I'm back. Not the result we wanted but this is gonna help us to grow as a team pic.twitter.com/DHAGmaHR2g

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) August 14, 2021