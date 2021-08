CR7 está en juego: cuatro clubes se debaten el futuro de Cristiano Ronaldo

Durante esta verano, el mercado de fichajes parecía estar tranquilo, pero el bombazo de Lionel Messi al París Saint-Germain alteró cualquier tranquilidad existente en el mundo de los traspasos. Sin embargo, parece que todo no ha acabado allí. Se debate el futuro de Cristiano Ronaldo y junto a su nombre surgen el de los equipos: Juventus, PSG, Real Madrid y Manchester City.

Sin duda alguna podría ser uno de los regresos más anhelados en la historia del fútbol. En las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de que Cristiano Ronaldo vaya nuevamente al Real Madrid. En esta oportunidad el eje sería Carlo Ancelotti. Esta información trascendió en el programa El Chiringuito, en el cual indicaron que es una posibilidad latente.

El futbolista portugués siempre ha mostrado el deseo de volver a uno de los clubes en los que logró consagrarse como una de las máximas estrellas del fútbol mundial. La vinculación de CR7 con el Manchester United siempre ha existido, pero en esta ocasión su futuro podría estar en la acera de enfrente.

Según medios italianos, el representante de Cristiano, Jorge Mendes, habría estado negociando con el equipo de Pep Guardiola. Los Cityzens no escatiman al momento de hacer gastos. En los últimos días anunciaron el millonario traspaso por Jack Grealish. En teoría, “El Ciudadano” Harry Kane sería su prioridad, aunque con CR7 sobre la mesa el futuro podría cambiar.

Probablemente sea el deseo de todos los amantes de este deporte. Ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo sería la ilusión para cualquier persona que le guste este deporte. Lo que en su momento fue un sueño de videojuegos, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, lo puede hacer realidad.

La posibilidad de que Cristiano llega al París Saint-Germain representaría un “ganar-ganar” para varios clubes. Mauro Icardi no tendría puesto en el equipo francés, por lo que caería muy bien en las filas de la Juventus, mientras que Ronaldo encajaría perfecto en la Ligue 1. Por otra parte, el Real Madrid también sacaría un pedazo de pastel al poder llevarse a su tan ansiado Kylian Mbappé.

