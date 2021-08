Tyler Gilbert, de electricista a lanzar un juego sin hit ni carreras en las Grandes Ligas ante la mirada de un padre orgulloso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La historia detrás de la hazaña deportiva. Tyler Gilbert se montó en la lomita para lanzar un no hit no run en su primer juego en las Grandes Ligas. El lanzador se debatía entre el béisbol y ser electricista, pero su brillante actuación en la victoria 7-0 de Arizona Diamondbacks sobre San Diego Padres, le ha aclarado el futuro.

Una de las imágenes más conmovedoras fue la reacción de su padre, Greg Gilbert, tras el último out capturado por Ketel Marte que consumó la espléndida actuación del lanzador.

Tyler Gilbert's dad had an amazing reaction to his son's no-hitter. ❤️ pic.twitter.com/11MGrvvLIF — MLB (@MLB) August 15, 2021

El padre de Tyler, Greg, es electricista. En este sentido, el lanzador de los Diamondbacks había trabajado para él durante el verano para ayudarlo con las cuentas del mes. Hace un año, Tyler había paralizado su actividad deportiva a causa de la pandemia del COVID-19. Un año después de esa interrupción se convierte en el cuarto lanzador que logra esta hazaña en su primera presentación.

“Estoy aprendiendo el oficio y él (su padre) me estaba enseñando cosas aquí y allá. Ya sabes, solo estoy tratando de ganar algo de dinero y aprender un oficio. Pero prefiero estar aquí (Grandes Ligas) ahora mismo”, expresó el lanzador tras la victoria.

In his first career MLB start, Tyler Gilbert throws a no-hitter! 😱 pic.twitter.com/1iuswQdBi6 — MLB (@MLB) August 15, 2021

Tyler Gilbert se convirtió en el octavo lanzador que consigue un no hit no run en esta temporada de las Grandes Ligas (un récord para la competencia). Bumpus Jones, Theodore Breitenste y Bobo Holloman han sido los otros tres lanzadores que consiguieron esta hazaña en su primera aparición encima del montículo en la MLB.

The first no-no by an @Dbacks player in Chase Field history. Take a bow, Tyler Gilbert. pic.twitter.com/NTSL8ZA9gc — MLB (@MLB) August 15, 2021

