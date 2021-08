Miguel Ángel Félix Gallardo: desde prisión, ciego y sordo niega ser el ‘Jefe de Jefes’ de cárteles en México

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Miguel Ángel Félix Gallardo que el actor Diego Luna interpretó en la serie Narcos de Netflix está muy lejos del semblante del llamado “Jefe de Jefes” que vive en la prisión en Puente Grande, México: sordo, ciego, con varias cirugías encima en el estómago y por hernias, sin poder caminar.

“Yo soy un cadáver, el cual no espera más (que) ser enterrado en la raíz de un árbol”, dijo el narcotraficante a la periodista Issa Osorio, de Noticias Telemundo. “No tengo pronóstico de vida, usted ya lo está viendo. Fui seccionado del estómago. Me quitaron ocho hernias. Me privaron de la vida, me privaron de los oídos y como ve, no puedo caminar”.

La televisora compartió un adelanto en exclusiva a este diario sobre la primera entrevista en 32 años a Félix Gallardo, quien niega todas las acusaciones en su contra, incluidos la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

“Este tema… es un tema muy lamentable. Este señor Camarena, quienes fueron, quienes hayan sido, hay autores materiales e intelectuales presos, que han pagado su vida en la prisión y que les ha ido muy mal. Ignoro el por qué se me relaciona, porque ese señor no lo conocí”, afirmó.

Incluso negó haber conocido a Rafael Caro Quintero y a Ernesto Fonseca Carrillo, quienes también fueron señalados por el homicidio del agente Camarena.

Debido a su problema de oído, al también conocido como “El Padrino” le tuvieron que pasar algunas preguntas por escrito. Lleva 32 años en prisión, donde dice que no tiene visitas ni de abogados.

“No sé ni por qué estoy”, afirma.

Recuerda que cuando fue su captura en 1989 estaba en su casa y los oficiales llegaron “sin ninguna orden de aprehensión”.

“Estaba mi hija, mi hijo. Fui golpeado y sacado en menos de un minuto y… quebrado cuatro costillas”, narró. “Pregunté el motivo y lo único que recibí fue más tortura. Recibí bolsa de… para sofocar, tehuacanes, golpes… Así fue mi tortura”.

Negó que hubiera existido algún cártel en Guadalajara.

“No existió eso. Nunca existió (sic) carteles en Guadalajara. Quién sabe ahora. Nunca existió. O sea, llevábamos una vida de familia. Traía a mis hijos a la escuela. Nunca hubo cártel“, dijo.

Se le cuestionó si ha pensado en fugarse y él respondió sobre una persona que dijo desconocer.

“No, ni conozco a esta persona tampoco. O sea, son cosas que el que escribe libros, que el que escribe, está en su derecho a mantenerse de eso. Nunca pasó por mi mente una fuga”, señaló.

Afirmó que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería desde chico, luego que se hizo de algunas farmacias y “dos viejos hoteles”.

Descartó pedir amnistía al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien elogió sus políticas sociales.

“No, no estoy buscando eso. No estoy buscando eso. Sé que el señor presidente es un hombre de buena voluntad que está combatiendo la desigualdad social”, consideró.

Defendió la política de AMLO contra el narcotráfico. “Hay que darle tiempo”, aseveró, porque la violencia era “consecuencia del desempleo, de la desigualdad social”, muy en tono con el discurso del mandatario mexicano.

Félix Gallardo es fundador del Cartel de Guadalajara en la década de 1970 y ejerció su poder en la década de 1980. Su organización luego se dividió en varias más, incluido el Cártel de Sinaloa.