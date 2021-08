Varias semanas más podría demorar el informe por la explosión de pirotecnia en el sur de Los Ángeles

Varias semanas más tardaría en ser entregado el informe de la investigación por la explosión de fuegos artificiales del pasado 30 de junio, reconoció este martes el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Michel Moore.

El informe intenta explicar la actuación de un escuadrón de bombas de la LAPD al provocar una explosión controlada en la Calle 27, la cual dejó 17 personas lesionadas, cuando realizaban un decomiso de pirotecnia en una residencia en el sur de Los Ángeles.

EXPLOSION! LAPD was disposing of illegal fireworks in South LA when the explosion occurred. At least 5 are injured. @KTLA @heli_CvP pic.twitter.com/99e9TzVtOr

— Ryder Christ (@RyderChristNews) July 1, 2021