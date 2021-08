A estudiantes y empleados de un distrito escolar del condado de Los Ángeles les exigirán estar vacunados contra COVID-19

Todos los alumnos mayores de 12 años y trabajadores que regresen a las clases en persona en el Distrito Escolar Unificado de Culver City (CCUSD) deberán presentar certificado de vacunación contra COVID-19, informaron autoridades locales del sector.

El ordenamiento de las autoridades del CCUSD en exigir la vacuna para los estudiantes podría ser el primero de su tipo en California.

Entre las medidas tomadas para el reinicio de las actividades presenciales, este distrito escolar, localizado al oeste en el condado de Los Ángeles, dispuso que la población estudiantil deberá estar completamente inmunizada contra el coronavirus antes del 19 de noviembre.

*Vaccines: We are mandating vaccines for all eligible staff and students. We will begin gathering vaccine status data immediately. The deadline for providing the proof of vaccine is Friday, November 19, 2021, to give everyone the opportunity to make their vaccine plans.

— Culver City Schools (@ccusd) August 18, 2021