Arrestan a dos jóvenes que causaron la muerte de tres inocentes por una carrera callejera en Los Ángeles

La Policía de Burbank, en el área de Los Ángeles, informó que ha arrestado a dos individuos en conexión con un terrible accidente en el que murieron tres personas a consecuencia de una carrera callejera hace dos semanas.

El 3 de agosto ocurrió la fatal colisión sobre Glenoaks Boulevard y Andover Drive cuando un Volkswagen que intentaba dar una vuelta fue impactado con brutal fuerza y tres personas a bordo del auto murieron en la escena.

Las víctimas fueron identificadas como Cerain Anthony Baker, de 21 años e hijo de un conocido comediante llamado Tony Baker; Jaiden Kishon Johnson, de 20 años, y Natalie Asal Moghaddam, de 19. Otra persona en el auto sufrió graves lesiones y aún se encuentra hospitalizada.

I need everyone to please take a second to sign this petition to end Illegal Street Racing in Burbank! These three beautiful souls all had there lives cut short when they were struck by racers in a race they were not even involved in! Spread this!https://t.co/Qj2gKdsLeY

