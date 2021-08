Sofía Ramos: “Mi mamá me obligó a hacer marcha, pero ahora estoy muy feliz”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La mexicana Sofía Ramos Rodríguez, nueva campeona del mundo sub-20 de 10.000 m marcha, reconoció que si practica esta disciplina atlética es porque le obligó su madre, pero ahora se siente “muy feliz”.

“Mi mamá me obligó a hacer marcha, pero estoy muy feliz ahora, ahora me encanta. Demasiado feliz con que mi mamá me haya obligado. Entreno en el Centro Nacional de Rendimiento de México con el profesor Ignacio Zamudio, con Alekna González (también campeona del mundo) y el compañero César Córdoba”, puntualizó Sofía en declaraciones remitidas a EFE por World Athletics.

WorldAthletics: Mexico's Sofia Ramos Rodríguez wins the women's 10,000m race walk title in style 🇲🇽 She records 46:23.01 to become Mexico's fifth #WorldAthleticsU20 race walk champion. pic.twitter.com/g4x5uBlYAf — runbrief (@runbrief) August 21, 2021

“Estoy muy feliz de seguir con esta tradición mexicana“, añadió. “Se ha trabajado extremadamente para esta competencia, pero al final merece la pena todo el esfuerzo que haces”.

Ramos mira ya hacia los Panamericanos Júnior de 20 km en Cali (Colombia), a finales de noviembre, “y después empezaré a preparar el campeonato del mundo de Bielorrusia“, precisó.

La medalla de oro de Sofía Ramos en el Mundial sub-20, con un tiempo de 46:23.01, prolonga el brillante historial de la caminata mexicana en esta competencia, en la que ha logrado ya cinco preseas doradas.

Ramos cruzó la meta por delante de la francesa Maere Biré-Heslouis (47:43.87) y de la checa Eliska Martinkova (47:46.28).

