El mexicano Pizarro sigue brillando en la MLS: Marcó doblete en la victoria del Inter Miami

Rodolfo Pizarro encaminó a su equipo, el Inter de Miami, a la victoria luego de anotar par de goles ante el Toronto FC para sellar el 3-1 definitivo.

El mexicano jugó los 90 minutos y encadenó dos partidos anotando de manera consecutiva tras haberle marcado al Chicago Fire en la jornada anterior. De esta manera, Pizarro consiguió 3 tantos en lo que va de la MLS hasta el momento.

El primer tanto llegó al minuto 15 tras un pase filtrado de Gonzalo Higuaín, y con gran calidad Pizarro engachó para dejar regado a un rival y definió a un costado.

Pizarro making em dance for our first goal of the night!

El segundo gol del Inter de Miami lo anotó Robbie Robinson al 35’ y ya luego, en el segundo tiempo, llegó el segundo tanto de Pizarro para cerrar la goleada.

Another trick from The Joker! scores his second of the night and makes it 3-0

