Nueva lesión, nueva derrota: el infierno de Carlos Vela en Los Ángeles

Carlos Vela explotó la última vez que acudió a una conferencia de prensa. Declaró estar cansado de perder tras la tercera caída en fila de Los Ángeles FC. Y este fin de semana lucía perfecto para que el equipo levantara cabeza, pero ocurrió todo lo contrario: perdió ante Vancouver Whitecaps (2-1), uno de los peores conjuntos del torneo, y el mexicano salió lesionado en el primer tiempo.

Al minuto 16′ del primer tiempo, Vela se mostró adolorido. Era el cuádriceps derecho. El mexicano no pudo sorportar el dolor y fue sustituido por el colombiano Cristian Arango.

Carlos Vela sustained an injury last night and asked to be subbed out against Vancouver Whitecaps and will be out for 2 weeks, he will miss the All-Star and Galaxy game, get well soon Vela 🙏 #lafc pic.twitter.com/ZgTYK8KbsI

Rodrigo Serrano, reportero del medio AS, dio más detalles acerca de la lesión: Vela estaría de baja “unas dos semanas”. De ser cierta la información, “Carlitos” se perdería dos partidos: el Clásico del Tráfico ante LA Galaxy -Chicharito está en veremos- y el partido del próximo 3 de septiembre ante Sporting Kansas City.

Bob Bradley, entrenador de LAFC, confirmó en el post-partido la pequeña lesión del atacante mexicano. Cuando fue cuestionada su participación en el All-Star Game, el coach dijo lo siguiente: “Tenemos que evaluar“.

El Juego de las Estrellas de la MLS se realizará este miércoles 25 de agosto. Luce imposible que Carlos Vela se presente al compromiso. Y en caso de que pueda forzar, hacerlo para un compromiso orientado más al entretenimiento que a la competitividad no es el mejor de los planes.

Carlos Vela y una parte de Los Ángeles la sigue pasando muy mal en esta temporada de la MLS. Es la segunda lesión del mexicano, quien se perdió tres partidos al inicio de la campaña. A levantarse de esta, Carlitos.

#LAFC Bob Bradley on Carlos Vela on his availability for All-Star game and game between LA Galaxy

"Right quad [quad]…We'll need to assess."

— Gio Garcia (@GioGarciaLA) August 22, 2021