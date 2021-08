AMLO y el excandidato presidencial Ricardo Anaya entran en “guerra” de declaraciones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es “mentira” y “falso” que quiera meter a la cárcel al excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, con el objetivo de impedir que sea nuevamente candidato a la presidencia para el año 2024.

“Él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, y eso es una mentira, eso es falso. ¿Qué es lo que da origen a esta situación? Una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido”, aseguró.

“Yo no tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que así, echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar. Muy mal, muy mal, ese proceder”, comentó.

“La verdad que cómo voy a estar pensando en eso, que no sea (Ricardo Anaya) candidato en el 2024, nooo, yo no le impido a nadie que sea candidato”, destacó.

En su conferencia mañanera, el presidente tabasqueño aclaró que el citatorio que recibió Ricardo Anaya por parte de la Fiscalía General de la República, así como las denuncias en su contra, surgen por acusaciones de rivales de su mismo partido, el PAN, y de la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien hace un año señaló a Ricardo Anaya por recibir sobornos de Odebrecht tras aprobarse la reforma energética de 2013.

“¿Qué tengo yo que ver con los jueces?, sí que se presente, que dé la cara. El que nada debe nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero. Se les hace fácil decir ¡me persiguen, me persiguen!. Nosotros no somos represores.”, afirmó.

“No afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente”, reiteró López Obrador.

Además, aclaró el presidente mexicano, Ricardo Anaya “traicionó” al antiguo Gobierno del expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Peña Nieto e “hizo a un lado” al grupo político del también expresidente Felipe Calderón, del PAN.

“Se le generaron problemas porque sintieron que estaba traicionando, entonces se le juntaron estas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara, entonces se le hizo fácil decir ‘me está persiguiendo Andrés Manuel'”, comentó Andrés Manuel López Obrador.

Toda esta polémica surge un año después de presentarse la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex (2012-2016) y principal implicado en la trama de corrupción de Odebrecht por recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto.

Emilio Lozoya aprovechó el criterio de oportunidad para denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a políticos del PRI y PAN, entre ellos Ricardo Anaya, por recibir millones de dólares para aprobar la reforma energética que abrió el sector energético a la inversión privada en 2013.

Ricardo Anaya, quien fue candidato a la presidencia por el PAN en las elecciones del año 2018, acusó el sábado 21 de agosto a Andrés Manuel López Obrador de quererlo meter a la cárcel para impedir que llegue a ser nuevamente candidato a la presidencia en las elecciones del 2024.

“Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, señaló Ricardo Anaya este fin de semana en sus redes sociales.

Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor. pic.twitter.com/QBSOYxnXOZ — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 21, 2021

Ante estos señalamientos, este domingo 22 de agosto, el mandatario mexicano le respondió a Ricardo Anaya, en su cuenta de Facebook, que “no es mi fuerte la venganza”.

“No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos. “, señalo López Obrador en su cuenta de Facebook.

Luego de esta respuesta del presidente, Ricardo Anaya volvió a publicar un nuevo video esta mañana del lunes 23 de agosto, donde asegura que ya le había llegado una notificación para acudir a declarar al Reclusorio Norte, ubicado al norte de la Ciudad de México.

“López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope“, señaló Ricardo Anaya.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

Después de conocer las declaraciones del presidente mexicano durante la conferencia mañanera de este lunes 23 de agosto, Ricardo Anaya volvió a tuitear calificando de “mentiroso” y “cobarde” al presidente López Obrador.

“Dice AMLO que él no tuvo nada que ver con el proceso que la fiscalía desató en mi contra. Comprobamos, una vez más, que además de ser un mentiroso, es un cobarde. Arroja la piedra y esconde la mano”, respondió Ricardo Anaya.

Dice AMLO que él no tuvo nada que ver con el proceso que la fiscalía desató en mi contra. Comprobamos, una vez más, que además de ser un mentiroso, es un cobarde. Arroja la piedra y esconde la mano. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

