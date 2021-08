Por el COVID-19, condado de Los Ángeles actualiza sus reglas para celebrar eventos deportivos juveniles

La pandemia por COVID-19 también alcanzó a los eventos deportivos juveniles en el condado de Los Ángeles.

El Departamento de Salud Pública actualizó las medidas que se deberán tomar para la realización de competencias juveniles, entre las que se encuentran la exigencia de exámenes semanales de coronavirus y el uso obligatorio de mascarillas faciales cuando se efectúen en espacios en interior. Se tendrán algunas excepciones, como son los deportes acuáticos.

Las actualizaciones se presentan cuando en la entidad se registra un incremento en en número diario de contagios por coronavirus debido a la alta transmisión que presenta la variante Delta del virus SARS CoV-2.

The Los Angeles County Department of Public Health is expected to put up new guidance on its website today requiring weekly testing of high school athletes. That went away last March for outdoor sports. It’s coming back. People will not be happy. Only LA County.

— eric sondheimer (@latsondheimer) August 23, 2021